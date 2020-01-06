İstanbul Üniversitesi geri adım attı!

İstanbul Üniversitesi, öğrencilerin yemek hakları için günlerdir devam eden eylemlerinin ardından geri adım attı. Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

ÖNEMLİ DUYURU:



Öğrencilerimizin taleplerini değerlendiren Rektörlüğümüz, yemekhane ile alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır.

NELER YAŞANMIŞTI?

3 buçuk liraya yedikleri yemeğin ücreti 18 buçuk liraya çıkarılan İstanbul Üniversitesi öğrencileri, rektörlüğün bu kararından sonra eylem yaptı. Öğrenciler, zamların geri çekilmemesi durumunda 17 Şubat’ta okulu boykota gideceklerini, zamlar geri çekilmezse yemekhaneden yemek yemeyeceklerini ve yemek yapılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

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İstanbul Üniversitesi, geçtiğimiz yıl 2,75 lira olan öğün ücretini 3,5 liraya çıkarmış, bu yıl da önce kahvaltı öğününü kaldıran sonrasında da günde indirimli 3 öğün yemek hakkını tek öğüne düşüren üniversite yönetimine, öğrenciler karşı çıkmıştı.

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli de yaşamına son vermiş, Ünli’nin intiharı büyük tepki çekmişti.