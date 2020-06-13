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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Tükek: Hastalık influenza benzeri bir hastalığa dönüyor

Corona virüsü salgınıyla ilgili son durumu değerlendiren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Vaka sayısı yani PCR pozitif kişi sayısı artar, hastanede yatan hasta sayısı artmaz ise ki şu an durum biraz böyle, hastalık influenza benzeri bir hastalığa dönüyor diyebiliriz. Ancak yaşlılarımız sahaya yeni çıkıyor, bu durumu değiştirebilir. Seyrin böyle devam etmesi kötü değil" dedi.

Sözcü İstanbul
22:09 -
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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Tükek: Hastalık influenza benzeri bir hastalığa dönüyor

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Ögretim Üyesi ve Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerin ardından vaka sayılarındaki artışı yorumladı.

Tükek, “Vaka sayısı yani PCR pozitif kişi sayısı artar, hastanede yatan hasta sayısı artmaz ise ki şu an durum biraz böyle, hastalık influenza benzeri bir hastalığa dönüyor diyebiliriz. Ancak yaşlılarımız sahaya yeni çıkıyor, bu durumu değiştirebilir. Seyrin böyle devam etmesi kötü değil” yorumunda bulundu.

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Son güncelleme: 22:14 13.06.2020
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