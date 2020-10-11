İstanbul Valiliği, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun koruma kararını kaldırdı

İstanbul Valiliği tarafında koruma kararının kaldırılmasını gazeteci Gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan sosyal medya hesabından duyurdu. Barış Pehlivan, alınan kararla ilgili şu ifadeleri kullandı;

“İstanbul Valiliği; hakkımızdaki koruma kararını kaldırdı. Ancak terör örgütlerini sevindirecek bu kararı okurlarımız bilsin istedik. Biz yine eğilmeden yılmadan hakikatin peşinde yürüyeceğiz. Hesabını karanlık mahfillere dayanarak yapanlar, sonra ‘haberimiz yoktu’ demesin.”

“ELİMİZE BİR TEBLİGAT VERDİLER”

Barış Terkoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Elimize bir tebligat verdiler. Dedi ki İstanbul Valiliği; hakkınızdaki koruma kararını kaldırdık!

Gerekçesi olmayan bu kararı ne zaman almışlar biliyor musunuz? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ‘berduş’ diye bağırdığı gün” ifadelerini kullandı.