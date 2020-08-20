Büyük tepki yağmıştı… İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istenen, daha sonra polisler tarafından orantısız güç kullanılarak yaka paça gözaltına alınan kadınla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

Büyük tepki çeken görüntülerle ilgili valiliğin açıklaması şöyle:

* Kadıköy ilçemiz Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesinde 19.08.2020 tarihinde güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan “Sağlık İçin Hepimiz İçin COVİD-19 denetlemeleri” sırasında R.B isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulmuştur.

UZAKLAŞTIRILDILAR

* Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür.

* Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir.