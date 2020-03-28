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İstanbul Valiliği’nde corona virüsü toplantısı

İstanbul Valiliği'nde İl İdare Kurulu toplantısı düzenleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlık ettiği corona virüsü başlıklı toplantıya , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer de katılıyor.

11:19 -
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İstanbul Valiliği’nde corona virüsü toplantısı

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile corona virüsüyle ilgili yaşanan gelişmeler üzerine tüm valiliklerde bugün saat 09.00'da önce il idare kurullarının ardından da pandemi kurullarının toplanacağını açıklamıştı. İstanbul Valiliği’nde de İl İdare Kurulu toplantısı düzenleniyor.

Corona virüsü başlıklı toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlık ediyor. Toplantıya Vali Yerlikaya’nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer de katılıyor.

Vali Yerlikaya’nın Twitter adresinden paylaştığı fotoğraflarda toplantıya katılanların maske taktığı ve sosyal mesafeye dikkat ettiği görülüyor. Yerlikaya “İl İdare Kurulu toplantısındayız. #Koronavirüs salgınıyla mücadele için İstanbul’da yapılması gereken çalışmaları değerlendiriyoruz.” mesajıyla fotoğrafları paylaştı.

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Son güncelleme: 11:28 28.03.2020
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