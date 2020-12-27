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İstanbul Valisi: 30 yıldır hastanede görevli bekçi corona nedeniyle yaşamını yitirdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi polis noktasında 30 yıldan fazla görev yapan bekçi Receb Ünlü'nün COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güncellenme: 00:09, 27/12/2020
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İstanbul Valisi: 30 yıldır hastanede görevli bekçi corona nedeniyle yaşamını yitirdi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde bekçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Recep Ünlü görevi başındayken corona virüsüne yakalandı.

Yaklaşık 2 aydır corona tedavisi gören Ünlü, 15 gün önce kaldırıldığı yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere kurtarılamadı.

“MEKANI CENNET OLSUN”

Haberi sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Polis noktasında, 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü'yü Covid-19 nedeniyle kaybettik. Receb Ünlü kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun”mesajını paylaştı.

Vali Yerlikaya; Ünlü’nün ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatına sabır ve başsağlığı diledi.

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Yayınlanma Tarihi:00:07,