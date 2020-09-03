Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Valisi, 39 ilçe kaymakamıyla coronayı görüştü!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 39 ilçe kaymakamıyla corona virüsü salgını hakkında toplantı yaptığını duyurdu.

22:27 -
Haberler Gündem
İstanbul Valisi, 39 ilçe kaymakamıyla coronayı görüştü!

Vali Yerlikaya, coronayla ilgili 39 ilçe kaymakamıyla toplantı yaptı.

Toplantıda corona virüsü tedbirleri, filyasyon takipleri, düğün, nikah ve nişan gibi törenlerdeki denetimler görüşüldü.

Vali Yerlikaya, ‘SağlıkİcinHepimizİcin’ etiketini kullanarak yaptığı paylaşımda “Salgınla mücadelede kararlıyız” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL EN ÇOK HASTA BULUNAN 5 İL ARASINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok hasta bulunan beş ildeki pnömoni oranlarını açıkladığı paylaşımında “Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37” dedi.

Vatandaşlara corona virüsüne karşı tedbir çağrısı yapan Koca, “Güç tedbirde” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERGüncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 3 Eylül tablosu...Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 3 Eylül tablosu...
Ankara Corona Diyarbakır düğün istanbul Kayseri Konya Perşembe Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more