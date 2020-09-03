İstanbul Valisi, 39 ilçe kaymakamıyla coronayı görüştü!

Vali Yerlikaya, coronayla ilgili 39 ilçe kaymakamıyla toplantı yaptı.

Toplantıda corona virüsü tedbirleri, filyasyon takipleri, düğün, nikah ve nişan gibi törenlerdeki denetimler görüşüldü.

Vali Yerlikaya, ‘SağlıkİcinHepimizİcin’ etiketini kullanarak yaptığı paylaşımda “Salgınla mücadelede kararlıyız” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL EN ÇOK HASTA BULUNAN 5 İL ARASINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok hasta bulunan beş ildeki pnömoni oranlarını açıkladığı paylaşımında “Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37” dedi.

Vatandaşlara corona virüsüne karşı tedbir çağrısı yapan Koca, “Güç tedbirde” ifadelerini kullandı.