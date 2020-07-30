İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan corona virüsü uyarısı!

Vali Yerlikaya’nın mesajı şu şekilde:

* Sevgili İstanbullular, Değerli Hemşehrilerim,

* Mübarek Kurban Bayramı’na kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Sizleri en kalbi duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyor, bayramınızı tebrik ediyorum. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nı buruk yaşamıştık. Büyüklerimizle, küçüklerimizle, tüm sevdiklerimizle…

* Zorunlu olarak kaldığımız evlerimizden bayramlaşmıştık. Hiç alışık değildik, zor oldu ama yine bayramı, bayram olarak yaşadık.

Tüm dünyayı sarsan bir salgınla mücadele ederek, kontrollü hayata, çok zahmetler çekerek ulaştık.

* Kurban Bayramımızı; kontrollü hayatımızın ilk bayramı hem de son bayramı olarak idrak edeceğiz inşallah.

* Bu bayram da; kalplerimiz kucaklaşacak, gözlerimiz kavuşacak, gönüllerimiz bir olacak… Bayramlaşacağız.

* Gönülden gönüle, gözden göze yol var, yollar var. Fiziken sarılamayacağız, kalben sarılacağız birbirimize.

* Temizlik, maske, mesafe… Bunlardan taviz vermeyeceğiz. DHA