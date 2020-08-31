İstanbul Valisi duyurdu: Düğünlerde yeni dönem başladı

İstanbul Valisi Ali​ Yerlikaya, corona virüsü tedbirleri kapsamında İstanbul’da, düğün, nikah, sünnet, nişan, kına gecesi gibi merasimlerde alınan yeni önlemleri içeren İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin 84 sayılı kararının yürürlüğe girdiğini açıkladı.

“YÜRÜRLÜĞE GİRDİ”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, “Sevgili İstanbullular, İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 84 sayılı kararı yürürlüğe girdi. Düğün, nikâh, sünnet, nişan, kına gecesi v.b. merasimlerle ilgili ilave tedbirler, mutluluğu yaşarken virüsü de mutlu etmemek, hastalığın yayılımını engellemek için alındı” dedi.

“OYUN VE DANS OLMAYACAK”

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

* Kapalı alanlarda nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılamayacak sadece açık alanlarda yapabilecektir.

* Düğün ve nikah merasimleri kapalı ve açık alanlarda yapılabilecektir. Mekanın normal kapasitesinin üçte birini (1/3) aşmayacak kadar katılımcı kabul edilecektir.

Düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi vb. tüm merasimlerde;

* Oyun ve dans olmayacak, kapalı su hariç, yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak.

* Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları hariç, 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı çocuklar bulunamayacaktır.

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