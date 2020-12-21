İstanbul Valisi, en hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçeyi açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 18. Filyasyon Takip Kurulu toplantısının gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüşün devam ettiğini aktaran Vali Yerlikaya, geçen hafta yüzde 40 oranında azalma yaşandığını kaydetti.

En hızlı vaka düşüşü yaşanan üç ilçenin Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar olduğunu ifade eden Vali Yerlikaya, “Tedbirlere uyarak birlikte başaracağız” dedi.

“SON GÜNLERDE EVDE BULAŞMA ORANI YÜKSELDİ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirilen corona virüsü salgınıyla ilgili toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu.

Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda yüzde 15, yoğun bakımda ise yüzde 10 azalma olduğunu kaydeden Bakan Koca, “Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65. 658’den 1934’e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor” bilgilerini paylaşmıştı.

Bakan Koca, vatandaşlara tedbirlere uyum çağrısı yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

* Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi.

* Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın 20 Aralık tarihli corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 3 bin 546 hastayla birlikte 20 bin 316 yeni vaka tespit edilmişti. 246 kişi hayatını kaybederken 21 bin 218 kişi de sağlığına kavuşmuştu.