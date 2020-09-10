İstanbul Valisi: Evde izolasyonu ihlal edenler hakkında işlem yapıldı!

İstanbul’da 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu belirten Vali Yerlikaya, ortalama filyasyon süresinin de 16’dan 15 saate düşürdüklerini aktardı.

İZOLASYONU İHLAL EDENLER HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

İstanbul Valisi Yerlikaya, bugüne kadar test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması nedeniyle 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında da adli işlem yapıldığını açıkladı.

ÜLKE GENELİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu arada İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede ülke genelinde bugün valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimlerinin katılımıyla kapsamlı corona virüsü denetimi gerçekleştirileceğini belirtilmişti.

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Saha incelemesi/filyasyon kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır.