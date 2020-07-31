İstanbul Valisi Yerlikaya motosikleti ile denetimlere katıldı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mahmutbey Gişeler Şehit Sinan Acar Polis Kontrol Noktası'nda bayram denetimine katıldı. Motosiklet ile kontrol noktasına gelen Vali Yerlikaya, vatandaşlara çikolata ikram etti.

Kontrol edilen araçların sürücü ve yolcularına trafik kurallarını hatırlatarak, hayırlı bayramlar dileyen Vali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın “Hatalı sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası kapsamında araçlardaki çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Vali Yerlikaya, denetimde görev alan polis memurlarına da çikolata ikram ederek bayramlarını tebrik etti.

Denetim sonrası Vali Yerlikaya motosikletiyle alandan ayrıldı.

Denetim sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yerlikaya, “Sevdiklerimize sağlık ve huzur içerisinde kavuşmak için, trafik kurallarını unutmayalım. Unutursak, sevgili çocuklarımız Kırmızı Düdüklerle hatırlatacak” dedi.