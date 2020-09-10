İstanbul Valisi’nden muhtarlara çağrı: Katkınızı bekliyoruz

Türkiye’de vaka sayısının hızla artması üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle corona virüsü salgınıyla mücadelede yeni tedbirler alındı.

Türkiye’nin tamamında maske takılması zorunu hale getirilirken minibüs ve midibüslerde ayakta yolcu alımı yasaklandı, diğer araçlarda ise kapasitenin yüzde 50’si ile sınırlandırıldı. Bakanlığın genelgesinde valiliklere denetlemelerin sıklaştırılması talimatı da verildi.

VALİDEN MUHTARLARA MESAJ

Yeni tedbirlerin hızla hayata geçirildiği İstanbul’da Vali Ali Yerlikaya denetimlerin artması ve tedbirlerin uygulanması noktasında muhtarlardan destek istedi.

“Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla yapılacak denetimlerde başarı için işbirliği ve dayanışma ruhuyla hareket etmenin önemini vurgulayan Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'da görev yapan 962 mahhale muhtarına gönderdiği SMS mesajında şunları kaydetti:

“Kıymetli Muhtarım, Milletçe COVİD19 salgınıyla mücadele ediyor ve hayatı daha kontrollü yaşıyoruz. Mücadelemizin başarısı için hepimiz tam bir işbirliği ve dayanışma ruhuyla hareket etmek zorundayız. İstanbul'da yapacağımız “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” denetimlerinde sizin katkı ve desteğiniz çok önemli. Göstereceğiniz gayret için şimdiden teşekkür ediyorum.”

DENETİM YAPILACAK YERLER

Valilikten yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da bugün yapılacak denetimlerin, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu ulaşım araçları ile yeme­ içme ve eğlence yerleri, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kahvehane, çay bahçesi, düğünnikâh salonları, berber/kuaför vb. internet kafeler, otogar, taksi ve duraklar, park/piknik ve lunapark gibi yaşam alanlarında gerçekleşecek.

Denetimler, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, sağlık, güvenlik, zabıta, meslek odaları, mahalle muhtarları ve ilgili kurumların personeliyle oluşturulan denetim ekipleri tarafından yapılacak.