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Erdoğan’ın kararıyla İstanbul ve Bitlis’te bazı bölgeler ‘riskli alan’ ilan edildi

İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgelerin 'riskli alan' olarak ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda afet riski kapsamında riskli alan ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

15:37 -
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Erdoğan’ın kararıyla İstanbul ve Bitlis’te bazı bölgeler ‘riskli alan’ ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla, İstanbul’un Bağcılar ilçesi Yenimahalle mahallesi ile Güngören ilçesi Tozkoparan mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar ‘riskli alan’ ilan edildi.

Sırasıyla Bağcılar ilçesi Yenimahalle mahallesi ile Güngören ilçesi Tozkoparan mahallesi. (FOTO: RESMİ GAZETE)

Bitlis’in Merkez ilçe, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahalleleri sınırlarında yer alan bazı bölgelerin de ‘riskli alan’ ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, ‘6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ kapsamında ‘riskli alan’ ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

Atatürk Bitlis Cumhurbaşkanı istanbul Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 16:25 21.04.2020
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