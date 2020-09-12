İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı! Hava durumu tahminleri…

Hafta sonu planları yapanlar için önem taşıyan hava durumu uyarıları Meteoroloji tarafından yayınlandı ve İstanbul çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar pazartesi günü Karadeniz’in doğusuna doğru kayacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu’nun güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.