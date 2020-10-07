İstanbul ve İzmir’de yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den uyarılar…

İstanbul’da sabah saatlerinde başlaması beklenilen sağanak yağış Trakya kesimi, Çanakkale, Balıkesir ile Bursa illerinde de etkili olacağı açıklandı.

İzmir’in kuzey ve doğu ilçelerinde de yerel dolu yağışı ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarıları yapıldı.

METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE DOLU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalara göre, Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerimizde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Ege için yaptığı uyarılarda şu açıklamalara yer verildi;

Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2020 (Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ’DEN MARMARA İÇİN SAĞANAK VE DOLU UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2020 (Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa’nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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