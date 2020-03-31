İstanbul yeşile döndü o iki bölge kırmızı

Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile şehirleri arası otobüs yolculuklarına sınırlama getirildi. Genelgeye göre sadede izin belgesi bulunan otobüslerin belirli sayıda yolcu ile seyahat etmesine izin veriliyor.

Sınırlama kapsamında başta İstanbul olmak üzere birçok kentin giriş çıkışlarında kontrol noktaları kuran polis ekipleri kente gelen ve kentten ayrılan bütün araçları denetliyor.

BELGESİ OLMAYAN GİRİP ÇIKAMIYOR

Belgeleri olmayan ya da alınan tedbirlere uymayan yolcu taşıyan ticari araçların kente girişlerine ya da kentten çıkışına izin verilmezken, özel araçlardaki vatandaşların ise ateşlerinin ölçülüp gerekli bilgilendirmelerin yapılmasından sonra geçişlerine izin veriliyor.

Alınan tedbirlerle birlikte İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde yüzde 10 seviyesine kadar düşerken kentin giriş çıkış bölgelerinde yoğun trafik oluştu.

İSTANBUL GİRİŞİNDE YOĞUN TRAFİK

Trafik yoğunluk haritasında tüm İstanbul yeşil görünürken, kontrol noktalarının bulunduğu Avrupa yakasında TEM Otoyolu Kınalı-Çerkezköy ve E-5 Kınalı-Silivri mevkii ile Anadolu yakasında TEM Kurtköy ve E5 Bayramoğlu kavşaklarında trafik kırmızıya döndü. Tek tek kontrol edilen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.