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İstanbul yolunda aşırı trafik yoğunluğu!

Trakya’ya gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ-Malkara kesiminde aşırı trafik yoğunluğu meydana geldi.

21:30 -
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İstanbul başta olmak üzere çevre illerden Trakya ve güzergahındaki illere günübirlik gelen tatilcilerin bir anda dönüş yoluna geçmesiyle birlikte İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ-Malkara kara yolu kesiminde yoğunluklar meydana geldi.

FOTO: İHA

Malkara ilçesinin Şarköy kavşağı mevkiinde yapılan çalışma nedeniyle daralan kara yolunda yaklaşık 5 kilometrelik trafik kuyruğu oluştu. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, tatilcilerin dönüşü nedeniyle oluşan aşırı yoğunluğu rahatlatmak için yolda çalışma gerçekleştirdi.

Hafta sonu ve günübirlik tatilcilerin İstanbul'a dönüş yoluna geçmesiyle oluşan yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. İHA

FOTO: İHA

Çanakkale Emniyet istanbul Tekirdağ trafik
Son güncelleme: 21:42 16.08.2020
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