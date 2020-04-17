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İstanbul’a denizden giriş ve çıkışlar kapatılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu gece 00:00'da başlayan ve 48 saat sürecek olan sokağa çıkma yasakları kapsamında İstanbul'a deniz yoluyla ulaşımı da engelledi.

20:35 -
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İstanbul’a denizden giriş ve çıkışlar kapatılacak

Vali Yerlikaya, yasak öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

COVID 19 salgını nedeniyle; 17 Nisan 2020 Cuma günü saat:23.59 itibariyle;

*Deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve çıkış, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmak salgın süresince yasaklanmıştır,

*Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların İlimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek ancak zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmayacaktır.

*İstanbul dışından gelen ve ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinin nakliye belgelerini beyan etme zorundadır, personelin kesinlikle tekne dışına çıkamayacaktır ve liman içine giremeyecektir.

*20 metreden küçük temasların, İstanbul Boğazı kuzeyden girişlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından sorgulanarak ilgili kolluk kuvvetine bildirim sağlanacaktır.

Cuma istanbul trafik
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