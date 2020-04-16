İstanbul’a giden ara yollar böyle kapatılıyor

Corona ile mücadele tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirilmesinin ardından Tekirdağ’ın İstanbul’a sınırı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi’ne giden tüm ara yollar, jandarma ekiplerince iş makinesiyle toprak yığını dökülerek kapatıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, İstanbul çıkışı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi ile Marmara Ereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi arasındaki kontrol noktasında da uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler, seyahat izin belgesi olmayanların geçişine izin vermezken, sürücüler ve araçtakileri, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. (DHA)

