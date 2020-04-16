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İstanbul’a giden ara yollar böyle kapatılıyor

Corona virüsü ile mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle giriş ve çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, jandarma ekiplerince toprak yığınlarıyla kapatıldı. Tekirdağ'ın giriş ve çıkışlarında ise yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

15:02 -
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Corona ile mücadele tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirilmesinin ardından Tekirdağ’ın İstanbul’a sınırı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi’ne giden tüm ara yollar, jandarma ekiplerince iş makinesiyle toprak yığını dökülerek kapatıldı.

FOTO: DHA

Jandarma ve polis ekipleri, İstanbul çıkışı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi ile Marmara Ereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi arasındaki kontrol noktasında da uygulamalarını sürdürüyor.

FOTO:DHA

Ekipler, seyahat izin belgesi olmayanların geçişine izin vermezken, sürücüler ve araçtakileri, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. (DHA)

Corona istanbul Polis Tekirdağ Zonguldak
Son güncelleme: 15:29 16.04.2020
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