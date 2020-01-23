İstanbul’a kar yağacak mı? Yurttan son hava durumu tahminleri…

Bir soğuk hava dalgası daha yurdu etkisi altına aldı farklı noktalarda kar yağışı görülüyor. İstanbul bu soğuk hava dalgasında da kar göremedi. Hafta sonuyla beraber sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.

KAR VE SAĞANAK YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların İstanbul’un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile Hatay’da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkisini kaybedecek ve sıcaklıklar yükselecek. İstanbul’da hava sıcaklığının 12 dereceye ulaşması bekleniyor.