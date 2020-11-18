İstanbul’a kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Yurdu etkisi alan yağışlı hava dalgasıyla birlikte özellikle Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgar bekleniyor. İstanbul’da gün ortasından sonra yağış ve rüzgar kendini gösterecek. Tahminlere göre yeni haftanın başına kadar yağış aralıklarla sürecek.

YAĞIŞLI HAVA YURDU SARIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Bursa çevreleri, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



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