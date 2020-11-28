İstanbul’a yeni bir ulaşım modeli: Özel halk otobüsleri ile İETT, dönüşüm anlaşması imzaladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin eylül ayı oturumlarında alınan karar ile İstanbul'da, özel halk otobüsü sistemi kaldırılmıştı. İstanbul’daki toplu taşıma sistemini kökünden değiştiren sistemle, özel halk otobüsleri ile iştirak şirketlerine ait otobüsler, İETT çatısı altında birleşti.

Alınan karar ile 3 bin 41 özel halk otobüsü ve 930 İstanbul Ulaşım AŞ otobüsü, hizmet alımı ve araç kiralama sistemiyle İETT tarafından işletilmeye başlanacak. Alınan karar doğrultusunda İETT ile Özel Halk Otobüsü şirketleri arasında Florya'daki İPA Yerleşkesi'nde anlaşma imzalandı.

İmza töreninde İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İstanbul Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Tarık Safi, İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, Mavi Marmara Ulaşım A.Ş. Başkanı Ramazan Gürler, Öztaş A.Ş. Başkanı Mehmet Tekin ve Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Beşir hazır bulundu.

“ADALETLİ BİR SİSTEM KURULUYOR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* Biz; adaleti, hizmeti, eşitliği savunan insanlarız. Biz, var olan haklarını koruyan; ama günün koşullarında, çağın koşullarında 16 milyon insanın daha iyi hizmet alması konusunda da yenilikleri mutlaka masaya koyup, tartışmak zorunda olan da bir yönetimiz.

* Burada yaptığımız şey tam da buydu. Halk otobüslerimizin, tek bir sistem içerisine girip, sistemin içerisinde hizmet vermesini sağlamak, bu yatırımı yapan her arkadaşımızın aslında işine gelmelidir.

* Sizler, İstanbul taşımacılık sisteminin, geçerli, denetimli ve aynı zamanda güvenli birer parçası haline geldiniz. Aslında biz, maddi olarak baktığınızda risk alıyoruz. Ancak; vatandaşımızın en iyi hizmeti almasını sağlamakla yükümlü olduğumuzun altına imza atmış oluyoruz.

* Bir başka boyutu; özel halk otobüsü yatırımı yapan şirketlerin ve kişilerin de yine kendi içerisinde de adaletli bir sistemi yönetme biçimine katkı sunmuş oluyoruz. Çok değerli bir işe imza attık hep beraber.

“BİRİNCİ SORUN ULAŞIM”

İstanbul'un genel anlamdaki en büyük sorununun deprem, her gün hissettiği en birinci sorununun da ulaşım olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Arkadaşlarım, bu teklifi masaya ilk getirdiğinde, kesinlikle bunun doğru bir sistem olduğuna inanmıştım. Onun için destekleyerek, ‘Bunu mutlaka yapalım' dedim. Arkadaşlarım ne kadar vakit planlaması yapıyor bilmiyorum ama, niyetimiz; ilkbaharda bu işi bitirmek” ifadelerini kullandı.

“FARKLI ULAŞIM ARAÇLARINA DA ÖRNEK OLUR”

Dönüşümün tam olarak gerçekleşmesinden sonra İstanbul'da aynı renkte ve hizmet kalitesinde otobüslerin dolaşacağını belirten İmamoğlu, “Biz istiyoruz ki, 16 milyon insanımız, otobüsünde huzurlu, güvenli, bütün ahlaki kurallara uygun seyahat edebilsin. Bunu da sizler bizler el birliği ile sağlayalım. İnşallah bu iş birliği, farklı meslek kuruluşlarına, dallarına ya da farklı ulaşım araçlarına da örnek olur. Gerçekten sistemi bütünleştirmek, entegre etmek ve bir bütün gibi süreci yönetebilmek, büyük bir kabiliyet olacak İstanbul adına” dedi.

“1 YILDIR ÇALIŞIYORDUK”

İmza töreni öncesinde konuşan İETT Genel Müdürü Bilgili de, “Yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığımız özel halk otobüslerinin dönüşümü projemizde, bugün bir sonuca vardık. Şirketlerimizle karşılıklı anlaşarak, önümüzdeki günlerde İstanbul'da hizmet veren tüm otobüslerin İETT çatısı altında, esnek bir planlamayla yönetilmesine dair bir anlaşma imzalayacağız bugün” diye konuştu.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ovacık ise özel halk otobüsü taşımacılığında 40-50 yıllık geleneği değiştirdiklerini belirterek, “Yolcu hasılatına dayalı ücret toplama sistemini, yolcunun türevine veya çeşitliliğine bakmaksızın, İBB ve İETT ile yaptığımız anlaşma gereği, bunu kilometre başı bir ücret ödemeye dönüştürüyoruz. İBB ve İETT'ye esnek planlamayı kazandıracak, her yere, her aracın gidebilmesini kazandıracak, her şekilde çalışmasını kazandıracak. En önemlisi, yolcunun kaliteli toplu taşıma yapmasını, daha güvenilir toplu taşıma yapmasını sağlayacak, kendi cebimize çalışmadığımız için araçlarımızın çok fazla hızlı gitmesine gerek kalmayacak, çok fazla yolcu almamıza gerek kalmayacak” dedi.

“Bizim esnaf olarak çok mutlu olduğumuz bir tarafı var” diyen Ovacık, “Başkanım, seçim döneminde, ‘Sizler; ücretsiz taşımacılıktan, indirimli taşımacılıktan etkilenmeyeceksiniz' sözünü vermişti. Gerçekten biz, bu saatten sonra indirimli de olsa, ücretsiz de olsa, yolcunun türevi ne olursa olsun, biz, sadece kilometre yaptığımız kadarıyla paramızı alacağız. Bu, Türkiye'de bir ilk. Sadece Finlandiya'da böyle bir sistem var.. Şimdi bu projeyle beraber, özlük haklarımız da tescil edilmiş hale geldi” diye konuştu.

ŞOFÖRLERE PUAN SİSTEMİ GETİRİLECEK

İBB, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İETT kurumu ve iştiraki Ulaşım A.Ş.'yi, özel halk otobüsü şirketlerinin yöneticileriyle bir araya getirdi. İETT koordinasyonunda; esnaf temsilcileri, meclis üyeleri, hukukçularla birlikte 30'a yakın toplantı ve çalıştay gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 yıldır süren çalışmalar, meyvesini verdi ve İBB Meclisi’nin geçtiğimiz Eylül ayındaki oturumunda alınan kararla, İstanbul'da, özel halk otobüsü sistemi kaldırıldı. Yeni sistemde tüm araçlara, bilgisayarı ve takip sistemi takılacak. İETT, bütün otobüsleri canlı olarak denetleyebilecek.

“Mobiett” ve “Atayol” yazılım sistemiyle vatandaşlar araç doluluklarını önceden görebilecek. Araç içerisinde yaşanan sorunlar, anında İETT filo takip sistemine bildirilecek ve otobüse canlı bağlanılarak müdahale edilebilecek. Yeni nesil otobüslerde, yalnızca İstanbul Ulaşım Akademisi'ndeki eğitimi tamamlayan şoförler çalışabilecek. Her şoföre belirli bir puan sistemi getirilecek. Vatandaştan yoğun şikayet alan, trafik güvenliğini ihlal eden, yolcuyu tehlikeye atan şoförler ise, belli bir puanın altına düştüğünde, sistem dışına çıkarılacak.