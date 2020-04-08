İstanbul’a yurt içinden girmek yasak, Katar’dan serbest!

Türkiye’nin ilk corona virüsü vakasının görüldüğü tarihten itibaren, salgının görüldüğü ülkelerle uçuşları birer birer askıya aldığını kaydeden CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 27 Mart’ta da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün bir duyuruyla da tüm dış hat uçuşları durdurduğunu hatırlattı.

CHP’li Bulut, ”Türkiye’de 30 büyükşehire ve Zonguldak’a giriş çıkışlar durdurulmuş, birçok ilçe, belde ve mahalle karantinaya alınmışken, iktidarınız yakın ilişkide olduğu Katar’dan İstanbul Havalimanı’na uçuşlar fiilen devam etmektedir. Türkiye’ye gelmek isteyen çeşitli ülkelerden insanlar da corona virüsü salgını nedeniyle bin 325 vaka ve 3 ölümün yaşandığı Katar üzerinden giriş yapmaktadır” dedi.

”UÇUŞLAR NEDEN DEVAM EDİYOR?”

Bulut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na şu soruları yöneltti:

* Salgının görüldüğü Katar’la uçuşların devam etmesinin gerekçesi nedir?

* Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ‘dış hat uçuşlarını durdurduk’ açıklaması neden Katar’ı kapsamamaktadır?

”BİR TALİMAT MI VAR?”

* Katar’la uçuşların devam etmesi yönünde yazılı ya da sözlü bir talimat var mıdır? Bu talimat kimden gelmiştir?

* Katar’dan gelen yolculara İstanbul’da 14 gün karantina uygulanmakta mıdır? Katar’dan gelen yolcularda corona virüsüne rastlanmış mıdır?

* İstanbul’a yurt içinden girmek yasakken, yurt dışından girmenin serbest olmasının bir açıklaması var mıdır?