İstanbul’da 10 ilçede IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri Terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonrası IŞİD'in yabancı terör hücresinde bulunduğu değerlendirilen 7 şüpheli tespit edildi. Araştırmalarda şüphelilerle bağlantılı R.R., isimli bir kişi daha belirlendi. TEM ekiplerince belirlenen R.R.'nin örgüte finansal destek sağladığı öne sürüldü.

GECE 01.00’DA BAŞLADI

Yapılan çalışmaların ardından operasyon kararı alındı. Dün gece 01.00'de startı verilen operasyon 10 ilçede gerçekleştirildi. TEM operasyon timi ve özel harekat polislerinin destek verdiği baskında, yabancı terör hücresindeki 7 şüpheli gözaltına alındı.

PARA VE PASAPORT

TEM ekipleri terör örgütüne finans sağlayan R.R., isimli yabancı uyruklu şüpheliyi de operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 19 bin lira ve 6 bin 741 dolar para ayrıca hakkında ülkemize giriş yasağı bulunan kişilere ait çeşitli ülke pasaportları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli Göç İdaresi'ne teslim edilirken, R.R.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.