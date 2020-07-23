Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da 10 ilçede IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da 10 ilçede 14 ayrı adreste terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi. Baskında yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı, 19 bin lira ve 6 bin 700 dolar ile Türkiye’ye giriş yasağı olan şüphelilere ait pasaport ve belgeler ele geçirildi.

Habip ATAM
13:00 -
Haberler Gündem
İstanbul’da 10 ilçede IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri Terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonrası IŞİD'in yabancı terör hücresinde bulunduğu değerlendirilen 7 şüpheli tespit edildi. Araştırmalarda şüphelilerle bağlantılı R.R., isimli bir kişi daha belirlendi. TEM ekiplerince belirlenen  R.R.'nin örgüte finansal destek sağladığı öne sürüldü.

GECE 01.00’DA BAŞLADI

Yapılan çalışmaların ardından operasyon kararı alındı. Dün gece 01.00'de startı verilen operasyon 10 ilçede gerçekleştirildi. TEM operasyon timi ve özel harekat polislerinin destek verdiği baskında, yabancı terör hücresindeki 7 şüpheli gözaltına alındı.

 

PARA VE PASAPORT

TEM ekipleri terör örgütüne finans sağlayan R.R., isimli yabancı uyruklu şüpheliyi de operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 19 bin lira ve 6 bin 741 dolar para ayrıca hakkında ülkemize giriş yasağı bulunan kişilere ait çeşitli ülke pasaportları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli Göç İdaresi'ne teslim edilirken, R.R.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İLGİLİ HABERO talimat tespit edildi, 15 ilçede IŞİD'e eş zamanlı operasyon yapıldı: 27 gözaltıO talimat tespit edildi, 15 ilçede IŞİD'e eş zamanlı operasyon yapıldı: 27 gözaltı
çatışma Dolar eylem gözaltı IŞİD istanbul operasyon ÖZEL HAREKAT para Polis Terör terör örgütü Türkiye
Son güncelleme: 13:11 23.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more