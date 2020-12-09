İstanbul’da 135 işçi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezinden alınan bilgiye göre; Maltepe ve Beykoz ilçelerindeki birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin, gıda zehirlenmesi şikayeti ile ihbarda bulunduğunu, şu ana kadar toplam 135 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesi ile çeşitli hastanelere sevk edildiğini duyurdu.

Hastanede tedavileri gerçekleştirilen hastalar arasında hayati tehlikesi bulunanın olmadığı bildirildi.

YEMEK FİRMASININ TESİSLERİNDE FAALİYET DURDURULDU

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve alınan ilk bilgiye göre farklı şantiyelerdeki gıda zehirlenmelerinin aynı yemek firmasından alınan yemekten kaynaklandığı tespit edildiğini belirten İstanul Valiliği, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğümü tarafından ilgili firmanın tüm üretim tesislerinde faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Maltepe ve Beykoz İlçe Müdürlükleri’nce sözkonusu yemek numuneleri alınarak İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne intikal ettirildiği, incelemenin devam ettiği kaydedildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu inşaat şantiyelerine yemek tedarik eden

firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Valiliği, “Sağlık durumları olumsuz etkilenen işçilerimize, ailelerine ve şantiye sahiplerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” mesajına yer verdi.