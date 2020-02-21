İstanbul’da 172 kişinin banka kartını kopyalayan 2 çeteye operasyon!

Operasyon, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, bazı banka müşterilerinin kartlarından bilgileri dışında para çekildiği şikayeti üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmalarda, şikayetçilerin kart bilgilerinin kopyalandığı anlaşıldı. Bunun üzerine araştırma genişletildi.

Mağdurların banka ATM’lerinden işlem yaptıkları sırada kartlarının kopyalandığı belirlendi.

KOPYA CİHAZI VE GİZLİ KAMERA

Siber polisinin çalışmasında, banka ve kredi kartı kopyalanan ATM’ler incelendi.

Çalışmada, ATM’lerin kart yuvalarındaki “Papağan” adı verilen aparatın kopyalama özellikli benzerlerinin yerleştirildiği anlaşıldı.

Kart şifresini ele geçirmek için de gizli kamera kullanıldığı tespit edildi.

YEDİ ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Araştırmaların ardından ATM’lerden para çektikleri anlaşılan 2 ayrı çeteden 7 şüpheli belirlendi. 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, bilgisayar, cep telefonu, POS cihazı, kart kopyalama cihazları ve onlarca kopyalanmış banka kartı ve bir miktar para ele geçirildi.

Polis, şüphelilerin aparat yerleştirdiği ve para çektiği anların görüntülerine de ulaştı.

172 KİŞİDEN 1 MİLYON VURGUN

Yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, çetenin 172 kişiyi mağdur ettiği anlaşıldı.

Şebeke üyelerinin mağdur ettikleri kişilerden yaklaşık 1 milyon lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüphelilerin 4’ü tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. İki şüphelinin ise arandığı öğrenildi.