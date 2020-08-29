Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da 190 bin sahte dolar ele geçirildi

İstanbul Şişli'de ihbar üzerine bir adrese baskın düzenleyen polis, 100'er banknotlar halinde 190 bin sahte Amerikan Doları ele geçirdi. 

Sözcü İstanbul
13:39 -
Haberler Gündem
İstanbul’da 190 bin sahte dolar ele geçirildi

Perihan U. İstanbul Şişli 19 Mayıs Mahallesi’ndeki dairesini bir firmaya kiraya verdi. Aylarca kirasını alamayan kadın, adrese gelen giden kişilerden şüphelenince de durumu polise bildirdi.

Suç işlenebileceği şüphesiyle harekete geçen polis söz konusu adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 100'erli desteler halinde 190 bin Amerikan Doları ele geçirdi.

Yapılan incelemede paraların sahte olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili Muhammed D., ve Ammar EL Mohammed El S., isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERKalpazanların ‘sahte para' tuzağına düşmeyin!Kalpazanların ‘sahte para' tuzağına düşmeyin!
Dolar istanbul Kadın kurban para Polis söz
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more