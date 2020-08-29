İstanbul’da 190 bin sahte dolar ele geçirildi

Perihan U. İstanbul Şişli 19 Mayıs Mahallesi’ndeki dairesini bir firmaya kiraya verdi. Aylarca kirasını alamayan kadın, adrese gelen giden kişilerden şüphelenince de durumu polise bildirdi.

Suç işlenebileceği şüphesiyle harekete geçen polis söz konusu adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 100'erli desteler halinde 190 bin Amerikan Doları ele geçirdi.

Yapılan incelemede paraların sahte olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili Muhammed D., ve Ammar EL Mohammed El S., isimli iki şüpheli gözaltına alındı.