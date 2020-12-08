İstanbul’da 2.5 milyonluk gasp girişimi yarıda kaldı

Ataşehir, Ferhat Paşa mahallesi, Fevzi Çakmak caddesi üzerinde 1 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda demir çelik fabrikası çalışanı 23 yaşındaki E.A. polisi arayarak, önünü otomobille kesen bazı kişilerin bankadan çektiği 2 milyon 500 bin lirayı gasp etmeye çalıştıklarını, önünü kesen şüphelilerden otomobiliyle geri giderek kaçtığını söyleyerek yardım istedi.

ARKADAŞI “BABAM HASTA” DİYEREK ONU YANLIZ BIRAKMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis E.A.’nın ifadesine başvururken, aynı işyerinde çalışan ve bankadan birlikte para çektikleri arkadaşı M.K.(28)’nın olaydan e “Babam hastalanmış acil gitmem lazım ” diyerek yanından ayrıldığını tespit etti. Bu bilgi üzerine M.K.’nın cep telefonu ve bilgisayar kayıtları incelemeye alındı. M.K.’nın babasının hasta olmadığı belirlenirken, olayı planladığı ve mahalleden arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Şüpheliler N.D.(21), T.E.(21), M.K.(28), M.K.(25), G.E.(31) ve E.C.(39) gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler şirkete ait yüklü miktarda para çekileceğini M.K.’dan öğrendiklerini ve olayı birlikte planladıkları anlattıkları öğrenildi. M.K.’nın olay sırasında başka bir araçla onları takip ederek olayı izlediği tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA