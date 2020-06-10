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İstanbul’da 2 bekçi açığa alındı!

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişiye tokat atarak mevzuata aykırı üst araması yaptıkları tespit edilen iki mahalle bekçisi açığa alınarak haklarında soruşturma açıldı.

18:10 -
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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan iki mahalle ve çarşı bekçisi, Pazar günü Tarlabaşı Bulvarı’nda şüphelendikleri bir kişiye “dur” ihtarına bulundu.

Bekçilerin ihtarına uymayarak kaçan kişi ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Kısa sürede yakalanan kişinin üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kişinin kimlik kontrolünde aranmasının bulunmadığı tespit edilmesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, görüntülerdeki iki bekçinin yabancı uyruklu kişiye mevzuata aykırı şekilde üst araması yaptıkları ve tokat attıklarının belirlenmesi üzerine bekçileri açığa alarak haklarında soruşturma başlattı. DHA

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Son güncelleme: 18:37 10.06.2020
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