İstanbul’da 24 saat su kesintisi… Sular ne zaman gelecek?

İSKİ’den yapılan açıklamada, “Çeliktepe – Ayazağa, Çeliktepe – Seyrantepe – 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım – onarım çalışmaları sebebiyle 18 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir” denildi.

Su alamayacak mahalleler ise şöyle belirtildi:

KÂĞITHANE: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim(Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.

SARIYER: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri’nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.

BEŞİKTAŞ : Konaklar ve Levent Mahalleleri.