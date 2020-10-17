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İstanbul’da taksici dehşetinde 3 kişi ölmüştü… Yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta 3 taksicinin öldüğü silahlı kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Güncellenme: 15:36, 17/10/2020
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Esenyurt’ta 26 Eylül’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada taksiciler Cengiz Dayanmaz, kardeşi Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk öldü. Olay sonrası yakalanan 4 kişi tutuklanırken devamında yapılan operasyonda da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

O gün Esenyurt Meydanı’nda yaşanan dehşet dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde iki grubun önce sopa ve yumruklarla birbirine girdiği görülüyor. Daha sonra silahlar devreye giriyor. Silahını çeken kişi karşı tarafa defalarca ateş ediyor. (DHA)

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cep telefonu Esenyurt istanbul kavga
Yayınlanma Tarihi:15:16,
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