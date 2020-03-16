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İstanbul’da 3’ü dışında Sinagoglar ibadete kapandı!

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, Corona virüsü salgını nedeniyle Şişli, Ortaköy ve Caddebostan dışındaki tüm sinagoglarda ibadetlerin durdurulduğunu açıkladı.

19:02 -
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İstanbul’da 3’ü dışında Sinagoglar ibadete kapandı!

Tüm dünyada etkisini gösteren Corona virüsü sebebiyle alınan önlemler devam ediyor.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı yaptığı yazılı açıklama ile 18 Mart Çarşamba gününden itibaren Şişli, Ortaköy ve Caddebostan’daki sinagoglarda ibadetlerin durdurulduğunu açıkladı.

60 YAŞIN ÜZERİNDEKİLERİN GELMEMESİ İSTENDİ

Açık olan sinagoglarda da dini törenlerin, sinagog yönetimleri tarafından belirlenecek minyan (10 yetişkin kişi) ile gerçekleştirileceği, özellikle 60 yaş üzeri yahidlerin sinagoglara gelmemesi istendi.

Hahamların, kendi toplumlarıyla sosyal medya üzerinden buluşacağı, iletişim kuracağı kaydedildi.

Hahambaşılık, daha önce ilettiği tedbirler dahilinde de yahidleri, kapıya gelen ve kendini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtanlara karşı bilgilendirdi ve bu şahıslara kesinlikle kapıların açılmaması konusunda uyardı.

Bunun yanı sıra, dini ibadet için, sinagoga gelen herkesin kendi eşyalarını getirmesi istendi.

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