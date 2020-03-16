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İstanbul’da 3’ü dışında sinagoglar ibadete kapandı

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, corona virüsü salgını nedeniyle Şişli, Ortaköy ve Caddebostan dışındaki tüm sinagoglarda ibadetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Sözcü İstanbul
15:32 -
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İstanbul’da 3’ü dışında sinagoglar ibadete kapandı

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü sebebiyle alınan önlemler devam ediyor. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı yaptığı yazılı açıklama ile 18 Mart Çarşamba gününden itibaren Şişli, Ortaköy ve Caddebostan’daki sinagoglarda ibadetlerin durdurulduğunu açıkladı.

60 YAŞA UYARI

Açık olan sinagoglarda da dini törenlerin, sinagog yönetimleri tarafından belirlenecek minyan (10 yetişkin kişi) ile gerçekleştirileceği, özellikle 60 yaş üzeri yahudilerin sinagoglara gelmemesi istendi.

Hahamların, kendi toplumlarıyla sosyal medya üzerinden buluşacağı, iletişim kuracağı kaydedildi.

Hahambaşılık, daha önce ilettiği tedbirler dahilinde de yahidleri, kapıya gelen ve kendini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtanlara karşı bilgilendirdi ve bu şahıslara kesinlikle kapıların açılmaması konusunda uyardı. Bunun yanı sıra, dini ibadet için, sinagoga gelen herkesin kendi eşyalarını getirmesi istendi.

Çarşamba Corona istanbul Sağlık Sağlık Bakanlığı sosyal medya Türkiye
Son güncelleme: 15:53 16.03.2020
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