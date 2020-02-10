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İstanbul’da 50 öğrenci birbirine girdi! O anlar kamerada

Sultanbeyli'de yaklaşık 50 kişilik lise öğrenci grubunun kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

19:11 -
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Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Bosna Bulvarı Nato Yolu Caddesi’nde yaklaşık 50 kişilik öğrenciden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

TRAFİK DURDU

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük paniğe kapıldı. Kavga nedeniyle Nato Yolu Caddesi’nde trafik durdu.

O sırada çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi ile grup dağıldı. Trafikte kalan sürücüler korna çalarak kavgaya tepki gösterdiler.

Yaklaşık 50 kişinin kavgası çevrede ki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. DHA

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Son güncelleme: 19:13 10.02.2020
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