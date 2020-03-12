İstanbul’da 60 milyon GBT yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) 2019 yılı faaliyet raporu yayınlandı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla hazırlanan faaliyet raporunda çarpıcı bilgiler yer aldı.

60 MİLYON GBT

Faaliyet raporunda emniyetin 1 yıllık çalışma bilançosu da yer aldı. Buna göre, 47 bin 200 personeli bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 1 yılda güvenlik tedbirlerine yönelik 2 milyon 100 bin görev yazısı yazıldı.

Polislerce gerçekleştirilen uygulamalarda, 60 milyon kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) işlemi yapılırken, 1 milyon 262 bin araç sorgulandı.

100 BİN GÖZALTI

Suçların engellenmesi için 10 bin 334 uygulama yapılırken, 1 yıllık toplam çalışmalarda, 100 bin 80 kişi gözaltına alındı, 130 bin 505 aranan şahıs yakalandı.

UYUŞTURUCUDAN 63 BİN GÖZALTI

Polis ekiplerinin aramalarında, 7 bin 180 silah ele geçirilirken, uyuşturucu ile mücadelede de önemli operasyonlar düzenlendi.

Zehir tacirlerine yönelik çalışmalarda ise 13 ton narkotik madde ele geçirilirken, uyuşturucu ile ilgili 63 bin 450 kişi gözaltına alındı; 6 bin 780 şüpheli ise tutuklandı.