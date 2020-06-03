İstanbul’da 61 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Araçlarda yangına sebep olmasıyla sık gündeme gelen ’10 numara yağ’ adı verilen akaryakıtı izinsiz üreten ve satanlara yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, geçen ay 6 operasyon düzenledi.

61 BİN LİTRE!

4-28 Mayıs tarihleri arasında Ümraniye, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bakırköy’de düzenlenen baskınlarda, 12 bin 500 litre kaçak motorin ile 48 bin 500 litre, atık yağlara solvent eklenerek elde edilen ve dizel araçlarda mazot yerine kullanılan ’10 Numara Yağ’ ele geçirildi.

SERBEST KALDILAR

Muhammet Nurullah G. (43),İshak Ş. (47), İsa E. (42), Hasan Hüseyin E. (20), Coşkun D. (61), Erhan Ö. (32), Bulut B.(42) ve Yıldıray Ü. (53) gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yasadışı akaryakıtları taşıdıkları 2 kamyonet ve bir panelvan araca da el konuldu.