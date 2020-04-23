İstanbul’da 685 bin maske ele geçirildi

İstanbul Emniyetine bağlı Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cevizli Mahallesi, Saraylar Caddesi üzerinde bir adreste maske depolandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerince dün saat 21.00’de adrese operasyon düzenlendi. Baskında, çok sayıda koli içerisinde binlerce maske olduğu belirlendi.

İZİNSİZ DEPOLANMIŞ

Sağlık Bakanlığı ile anlaşmasız ve izinsiz olarak depolandığı anlaşılan maskelerin üretim noktası ile ilgili de bilgi edinilemedi.

Polis ekipleri adrese İlçe Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekiplerini çağırdı. Yapılan incelemede, 46 adet koli içerisinde 685 bin adet maske ele geçirildi. Ekiplerce maskelere el konuldu. İş yeri ise zabıta ekiplerince kapatılarak mühürlendi.