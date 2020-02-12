İstanbul’da 88 yaşındaki kadını dolandırdılar

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak aradıkları birçok kişiyi, banka hesaplarınızı terör örgütleri yönetiyor diyerek dolandıran çeteye yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kimliği belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, Şanlıurfa, Kocaeli ve Tekirdağ’da 12 Şubat günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

KAÇAN ŞÜPHELİ SU KANALINA DÜŞTÜ

Operasyon esnasında Eyüpsultan’da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan Irak uyruklu Halit A. isimli şüpheli su kanalına düştü. Polis ekiplerince kurtarılan şüpheli geçirdiği hipotermi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

6 MİLYON LİRALIK VURGUN

Gözaltına alınan şüphelilerden bir kadın hamile olduğu için serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda çetenin İstanbul, Aydın, Elazığ, Bursa ve İzmir’de karıştığı 12 olaydan yaklaşık 6 milyon lira vurgun yaptıkları öğrenildi.

“BENİ İLK ARADIKLARINDA İNANMADIM”

Şüphelilerin tuzağına düşen 88 yaşındaki Fikriye Şirin isimli yaşlı kadın da emniyete gelerek şikayette bulundu. Bilgisine başvurulan yaşlı kadın, “Beni ilk aradıklarında inanmadım. Ama daha sonra ikna oldum. Bankada bulunan 100 bin lira ile evde bulunan 50 bin lira değerindeki altınları bunlara kaptırdım” dedi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.