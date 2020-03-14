İstanbul’da adliyeden bir polis memuru ve şüpheli kaçırıldı!

Olay, Eski Londra Asfaltı’nda bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde yaşandı. Hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli Tugay K., Alibeyköy Polis Merkezinden mahkemeye çıkarılmak için Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne getirildi.

POLİSİ DE ARACA BİNDİRDİLER

Şüpheli Tugay K., mahkeme sonrası adliye binasından çıkarıldığı sırada, bina dışında bekleyen 4 kişi arbede çıkardı. Çıkan arbedede 4 kişi, Tugay K. ve polis memuru D.E.’yi bir otomobile bindirip, park halindeki otomobillere çarparak olay yerinden kaçtı.

DARP EDİP HASTANE ÖNÜNE BIRAKTILAR

Polisler de kaçan şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler, otomobilin içinde darp ettikleri polis memuru D.E.’yi, özel bir hastanenin önüne bırakıp kayıplara karıştı. Polisin kaçan 5 kişiyi bulmak için başlattığı çalışma devam ediyor. DHA