İstanbul’da aile hekimi coronadan hayatını kaybetti

Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Kalaycı'nın yaşamını yitirmesini İstanbul Tabip Odası sosyal medya hesabından duyurdu:

* Cerrahapaşa Tıp Fakültesi 1988 yılı mezunlarından Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'yı, Covid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz.

“ACI KAYBIMIZ”

Kalaycı'nın vefatı ile ile ilgili İstanbul Aile Hekimliği Derneği'nden (İSTAHED) de şu açıklama yapıldı:

* Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşımız Yavuz Kalaycı'yı Covid 19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tıp camiasına baş sağlığı dileriz.

