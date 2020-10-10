Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da alabora olan tekneden mucize kurtuluş

Samatya Sahili açıklarında batan balıkçı teknesinin içinde kalan bir balıkçının kurtarılma anı onu kurtaran dalgıç polislerce görüntülendi. 

16:04 -
Haberler Gündem

Fatih Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi sabah saatlerinde alabora olmuş, 2 balıkçı hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarılmıştı.

FOTO: DHA

Kayıp diye aranan Cemal isimli balıkçı alabora olarak ters dönen teknenin içinde bulundu. Tekne içinde çaresizce kurtarılmayı bekleyen balıkçıyı dalgıç polisler buldu.

FOTO: DHA

Dalgıçlar yanlarında getirdikleri oksijen tüpünü verdikleri balıkçıyla birlikte su üstüne çıktı. Balıkçının bulunuşu ve kurtarılma anları dalgıçların kamerasına yansıdı.

FOTO: DHA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Kumkapı’da sabah saatlerinde alabora olarak batan balıkçı teknesinde; Nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile Cemal Ağabey ve 10 balıkçımızı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilirİstanbul'da balıkçı teknesi battı: 2 kişi öldü, 11 kişi kurtarıldıİstanbul'da balıkçı teknesi battı: 2 kişi öldü, 11 kişi kurtarıldı

 

istanbul sosyal medya
Son güncelleme: 16:06 10.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more