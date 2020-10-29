İstanbul’da alacak verecek kavgasında kan aktı

10 Eylül’de Cemil Tekin uğradığı silahlı saldırıda, saldırganın tabancasının tutukluk yapması üzerine yara almadan kurtuldu.

Geçen Cumartesi günü de aynı aileden Celal ve Bahri Tekin evlerine girerken yine kimliği belirlenmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı, Bahri Tekin yaralandı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, Cemil Tekin, uzlaşma istediklerini, konunun kapanmasını istediklerini söyledi.

Uzaktan akraba oldukları kişilerin saldırılarla bağlantısı olduğunu ileri süren Celal Tekin, “Biz bir aileyiz eski dostlarımız uzaktan akraba oluyoruz. İlk olarak kardeşime geldiler. Cemil Tekin’e 9’uncu ayın 10’unda geldiler sabah saat 7.30 civarlarında. Arabaya bindiği sırada hemen direkt öldürmeye teşebbüs ettiler. Görüntülerde mevcut zaten, yüzü maskeli kapşonlu tanımadığımız kişiler. Daha sonra geçtiğimiz cumartesi günü saat 20.00 civarında aynı şekilde beni takip etmişler. O arada bana pusu kurdular. Ben yara almadım ama büyük ağabeyim Bahri Tekin yaralandı. Hastanede şu anda kendisi hastanede durumu hakkında doktorlar net bilgi de vermiyor. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz, bunların yakalanmasını istiyoruz. Kimlerdir bunu yaptıranlar? Biz uzlaşmak istiyoruz kimse ile kanlı bıçaklı olmak istemiyoruz” dedi.

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bahçelievler’de bir aileye yönelik iki ayrı silahlı saldırı kamerada

Yaşanan iki olay güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı. İlk görüntülerde, bir kişinin otomobile yanaşıp tabancayla ateş etmeye başladığı ve saldırıya uğrayan kişinin saldırganla boğuşması yer alıyor. Bir diğer görüntüde ise eve giden iki kişiye ateş açılması, birinin yaralanması, saldırganın kaçışı, arkasından kendisine ateş edilmesi görülüyor. (DHA)