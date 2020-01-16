İstanbul’da annelerin ücretsiz ulaşımına şartlı onay!

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “4 yaş ve altındaki çocukların annelerine ücretsiz ulaşım” teklifi İBB Meclis gündemine geldi.

Teklifte, annelerin sosyal hayata katılımı ve ulaşım anlamında hareketliliğini artırmak, toplu ulaşımı teşvik etmek, özel araç kullanımını azaltmak ve buna bağlı otomobil kullanımından kaynaklı karbon salımını azaltmak, aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul'da 4 yaş ve altında olan yaklaşık 1 milyon 600 bin çocuğunun annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi, toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların belediye bütçesinden karşılanması önerildi.

Teklife ilişkin Hukuk-Halkla İlişkiler-Kadın, Aile ve Çocuk komisyonları tarafından hazırlanan ortak raporda, hizmet alınan toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların belediye bütçesinden karşılanması konusu Sayıştay'ın olumlu görüşünün alınması kaydı ile uygun görüldü. Karar oy birliği ile kabul edildi.

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“MECLİSİN YETKİSİ SAYIŞTAY'A VERİLİYOR”

Hukuk Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Ülkü Sakalar, Sayıştay'ın istişare değil denetim makamı olduğuna dikkat çekerek “Meclisin karar alma yetkisini Sayıştay'a veriyoruz. Daha önce liseyi bitirip üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz ulaşım hakkı verdik. Aykırılık varsa orada da var. Bunu Sayıştay'a sormadık. Kanuna aykırı bir durum yok, bu konuda karar alma yetkisi mecliste” dedi.

AKP’li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar da AKP grubunun bu konuda olumsuz görüşü olmadığını belirterek “Sayıştay istişare makamı değil ama görüş yetkisi var. Sayıştay uygun bulmazsa ve bu kararı alırsak tüm üyelerine kişi borcu çıkar” dedi.

Karar oy birliği ile kabul edildi. Sayıştay'dan konuyla ilgili olumlu karar çıkması halinde annelere ücretsiz ulaşım hakkı tanınacak.