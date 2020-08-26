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İstanbul’da arkadaşının eşini otele çağırma iddiasına meydan dayağı

İstanbul'da geçtiğimiz ay arkadaşının evinde kalan bir Suriyeli, arkadaşının eşini taciz etti. Tacizlere devam eden şahıs kadını Fatih'te bir otele davet edince, kadının eşi ve arkadaşları tarafından meydan dayağı yedi. Çevredekiler şüpheliyi linçten kurtararak polise teslim etti.

09:45 -
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Olay, Fatih İskender Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mudar E., 1 ay önce Sadi Abu U. ile eşi A.H.’nin evinde bir hafta kaldı.

A.H. iddiaya göre Mudar E.’nin kendisini taciz ettiğini eşine anlattı, ancak inandıramadı.

Mudar E., evden ayrıldıktan sonra A.H.’yi yine taciz etmeyi sürdürürken, arkadaşının eşini yine İskender Paşa Mahallesi’nde bulunan Sofular Caddesi’ndeki bir otele davet etti.

FOTO: DHA

A.H., bu mesajı eşine gösterince Sadi Abu U., yakınları ile birlikte otele giderek beklemeye başladı.

Mudar E. randevu saatinde otele gelince, arkadaşı ve yakınları ile karşılaştı.

Mudar E.’yi otelden çıkaran Sadi Abu U. ve yakınları ‘Biz Müslümanız. Sen, harama göz diktin’ diye bağırarak onu dövmeye başladı.

FOTO: DHA

Linç girişimi, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Çeşitli yerlerinden darbeler alan Mudar E., çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılarak, çağrılan polise teslim edildi. (DHA)

cep telefonu istanbul Kadın taciz
Son güncelleme: 10:01 26.08.2020
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