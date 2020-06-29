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İstanbul’da asker eğlencesi için tünel kapattılar!

İstanbul'da, konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, Kâğıthane Tüneli'ni kapatarak asker adayını havaya fırlattı. Sosyal mesafe ve maske kuralına da uymayan grup, duran trafik nedeniyle diğer sürücülerin korna çalması üzerine eğlencelerini kısa keserek konvoy halinde yollarına devam etti.

22:03 -
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Celp döneminin gelmesiyle birlikte son günlerde artan asker uğurlama eğlencelerinin corona virüsünün yayılması açısından tehdit oluşturması üzerine İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine uyarılarda bulunmuştu.

TÜNELİ KAPATTILAR

Piyalepaşa Bulvarı’nda araçlarıyla konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, girdikleri Kâğıthane Tüneli’ni kapattı. Aralarında çocuklarıyla gelen ailelerin de bulunduğu grup üyeleri araçlarından inerek asker adayını havaya fırlattı.

Sosyal mesafe ve maske kuralına da uymayan grup, duran trafik nedeniyle diğer sürücülerin korna çalması üzerine eğlencelerini kısa keserek konvoy halinde yollarına devam etti. DHA

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asker Corona İçişleri Bakanlığı istanbul Polis trafik
Son güncelleme: 22:17 29.06.2020
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