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İstanbul’da asker eğlencesinde ‘pes’ dedirten görüntüler

İstanbul’da asker eğlencesi sonrası bir araya gelen onlarca kişi corona virüsü salgınına rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Halay çeken vatandaşların rahatlığı “bu kadarına da pes” dedirtti.

10:14 -
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İstanbul Arnavutköy'de kaydedilen görüntüler “bu kadarına da pes” dedirtti. Asker eğlencesinde bir araya gelen onlarca kişi, sosyal mesafe kuralını adeta hiçe saydı.

Toplu organizasyonların yasak olmasına rağmen toplanan grup üyeleri, önce el ele halay çekti. Daha sonra ise horon tepti.

Onlarca davetlilerden sadece bir kaçının maske taktığı görüntülendi. Yaklaşık 1 saat süren asker uğurlama eğlencesi daha sonra sona erdi. Tüm bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (İHA)

Son güncelleme: 10:16 27.06.2020
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