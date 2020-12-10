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İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 22 seviyesinde

Kış aylarının başlamasına rağmen az seviyede gerçekleşen yağışların etkisiyle İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 22,39 ile son yılların en düşük seviyesine düştü.

Güncellenme: 11:42, 10/12/2020
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İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 22 seviyesinde

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2020 yılının Ocak ayında yüzde 36 olan, en yüksek seviyesine ise yüzde 66 ile Mayıs ayında ulaşan baraj doluluk oranı yüzde 22 seviyesine indi.

SON 10 YILDA BARAJLARIN DOLULUK ORANI

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 29,59 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 23,12

Pabuçdere barajı: yüzde 6,17

Sazlıdere barajı: yüzde 5,49

Büyükçekmece barajı: yüzde 16,22

Alibey barajı: yüzde 28,60

Terkos barajı: yüzde 23,10

Kazandere barajı: yüzde 4,38

Elmalı barajı: yüzde 23,89

Darlık barajı: yüzde 51,61

Istrancalar barajı: yüzde 26,74

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