İstanbul’da baraj doluluk oranları artıyor! İşte İSKİ baraj doluluk oranları…

İstanbul'da bu ay gerçekleşen yağışlarla beraber barajlardaki doluluk oranı arttı mı merak ediliyor. Ocak ayı başında yüzde 30-40 arasında bulunan doluluk seviyesi ayın sonunda yüzde 55’lere kadar yükseldi. İşte barajlarda doluluk oranı…

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 55,47 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 78,07

Pabuçdere barajı: yüzde 2,36

Sazlıdere barajı: yüzde 43,45

Büyükçekmece barajı: yüzde 39,02

Alibey barajı: yüzde 60,87

Terkos barajı: yüzde 50,8

Kazandere barajı: yüzde 4,45

Elmalı barajı: yüzde 81,21

Darlık barajı: yüzde 81,93

Istrancalar barajı: yüzde 22,54