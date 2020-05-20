Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da bayram öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatleri belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı. Yerlikaya'nın açıklamasında berber ve kuaförlerin Çarşamba ve Perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar, Cuma günü ise saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

18:22 -
Haberler Gündem
İstanbul’da bayram öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatleri belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesi berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işyerlerinin çalışma saatlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Yerlikaya’nın çalışma saatleriyle ilgili paylaşımında, “Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri Gece saat:02.30’a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir” ifadeleri yer aldı. (DHA)

İLGİLİ HABERYasağın bitmesinin ardından İstanbul! Bu sabah çekildi...Yasağın bitmesinin ardından İstanbul! Bu sabah çekildi... İLGİLİ HABERAvrupa'nın göbeğinde vizon paniği: İnsanlara corona bulaştırmışlarAvrupa'nın göbeğinde vizon paniği: İnsanlara corona bulaştırmışlar
Avrupa Çarşamba Corona Cuma Hollanda Hükümet istanbul Perşembe Ramazan sosyal medya trafik Twitter WhatsApp
Son güncelleme: 18:34 20.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more