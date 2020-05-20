İstanbul’da bayram öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatleri belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesi berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işyerlerinin çalışma saatlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Yerlikaya’nın çalışma saatleriyle ilgili paylaşımında, “Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri Gece saat:02.30’a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir” ifadeleri yer aldı. (DHA)

İLGİLİ HABER Yasağın bitmesinin ardından İstanbul! Bu sabah çekildi...